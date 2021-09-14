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Общество14 сентября 2021 17:30

В Кирове при подготовке к отопительному сезону допустили 178 нарушений

Областная прокуратура провела проверку
Маргарита Акагиева
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Ситуация с отоплением в Кирове остается на контроле.

Ситуация с отоплением в Кирове остается на контроле.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Областная прокуратура провела проверку подготовки к отопительному сезону в Кирове. В пресс-службе ведомства рассказали о ее итогах.

Всего специалисты выявили 178 нарушений, внесли 89 представлений для их устранения, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлекли 19 лиц и троих предостерегли о недопустимости нарушения закона. По итогам проверки также возбудили 10 делопроизводств об административном правонарушении. Сотрудники ведомства также пресекли факты необеспечения запасов топлива в котельных и отсутствия паспортов готовности у управляющих компаний. За устранением дефектов на теплосетях тоже следят.

Кроме того, у ведомства появились вопросы, почему из 228 соцобъектов города в пяти из них до сих пор отсутствует отопление. Прокуратура оценит целесообразность экономии бюджета и соблюдение температурного режима в них.