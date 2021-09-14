Каратисты из Кирова завоевали золото и серебро на Кубке мира

Кировские каратисты завоевали золото и серебро на Кубке мира. Фото: www.admkirov.ru

11 сентября в Швейцарии состоялось первенство по карате-киокусинкай. Как сообщили в администрации города, в нем поучаствовали 58 спортсменов. Трое из них – воспитанники кировской спортивной школы №4.

В личном зачете Карина Богданова заняла первое место. Она же завоевала серебряную медаль вместе с Владимиром Лалетиным и Марией Бушмелевой в групповой дисциплине "Ката".

Стоит заметить, что в июле 2021 кировские каратисты уже завоевывали медали на Кубке Мира в Болгарии. Тогда от сборной России выступили пятеро воспитанников также из СШОР № 4. Четыре золотые медали – на счету у кировчан.