Вторые сутки продолжаются поиски 32-летней жительницы Орловского района

В последний раз женщину видели в понедельник, 13 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 32-летней жительницы села Колково Орловского района. В последний раз Марию Саврасову видели в понедельник, 13 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет пропавшей женщины. Рост Марии Викторовны 165 см. У нее нормальное телосложение, темно-русые волосы и и серые глаза. Была одета в светло-синюю куртку, джинсы, cеребристую бейсболку и сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просьба сообщить об это по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.