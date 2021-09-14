В Омутнинске нашли двух заблудившихся в лесу пенсионеров

Поиски заблудившихся грибников продолжались до 2 часов ночи Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Омутнинске сотрудники полиции совместно с волонтерами и другими неравнодушными жителями смогли оперативно отыскать двух заблудившихся в лесу пенсионеров. Теперь жизни и здоровью пожилых грибников ничего не угрожает. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За помощью к полицейским обратился сын одного из заблудившихся. Пожилой мужчина позвонил и сыну и попросил о помощи. Незамедлительно на место выехали сотрудники правоохранительным органов. Они обнаружили машину пропавших грибников у леса в 2 километрах от районного центра.

Для того, чтобы отыскать пенсионеров быстрее, с ними постоянно велись телефонные переговоры. Поиски продолжались до 2 часов ночи.

Напомним, что перед походом в лес сообщите об этом своим родственникам или знакомым, а также возьмите с собой необходимый запас еды, питьевой воды и спички. В обязательном порядке зарядите мобильный телефон и сохраните в его памяти телефон службы спасения.