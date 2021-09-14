Дом Якова Гусева в Кирове признали объектом культурного наследия

Дом Гусева был построен в 1812 году. Фото: vk.com/vyatkawalks

13 сентября управление культурного наследия Кировской области признало «Жилой дом Я. Гусева» памятником истории.

По информации паблика «Пешком по Вятке» это был дом купца Якова Фокеева Гусева, одного из самых богатых людей Вятки. Временами в нем снимали комнаты и другие исторические личности. Среди них революционер М.П Бородин, профессор Н.А. Преображенский и издатель А.А. Гурьев. Стоит учесть, что усадьба была одной из самых дорогих в городе, а доходность всех владений предпринимателя составляла 14500 рублей, что на те времена было огромной суммой.

Уже 14 сентября управление культурного наследия Кировской области признало еще один дом историческим памятником. Он известен как «Дом, где проходили первые собрания городской организации РСДРП в 1907 году». Его можно найти на улице Казанской, д. 75а.