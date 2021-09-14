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Общество14 сентября 2021 13:46

На новом тротуаре по улице Павла Корчагина установили освещение

Объем благоустройства стал одним из самых масштабных в Кирове
Алексей РомановАлексей Романов
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За благоустройство тротуаров проголосовали местные жители. Фото: admkirov.ru

За благоустройство тротуаров проголосовали местные жители. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось благоустройство улицы Павла Корчагина. Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в горадминистрации.

По информации местных властей, данный объект стал одним и самых масштабных благоустроенных участков областного центра. Строительство новых и ремонт существующих пешеходных зон проводились от дома №22 до дома №227. Большинство тротуаров оборудовали урнами и системой освещения.

Отметим, что данный объект благоустройства стал лидером народного голосования. Представители терруправления Первомайского района поблагодарили неравнодушных кировчан за активность и старание сделать наш город лучше.