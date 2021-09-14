На новом тротуаре по улице Павла Корчагина установили освещение

За благоустройство тротуаров проголосовали местные жители. Фото: admkirov.ru

В Кирове завершилось благоустройство улицы Павла Корчагина. Работы проводились в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщили в горадминистрации.

По информации местных властей, данный объект стал одним и самых масштабных благоустроенных участков областного центра. Строительство новых и ремонт существующих пешеходных зон проводились от дома №22 до дома №227. Большинство тротуаров оборудовали урнами и системой освещения.

Отметим, что данный объект благоустройства стал лидером народного голосования. Представители терруправления Первомайского района поблагодарили неравнодушных кировчан за активность и старание сделать наш город лучше.