Кировская область получила из федерального бюджета почти 22 млрд рублей

В структуре поступлений целевые средства составили почти 11,5 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За 8 месяцев 2021 года в казну Кировской области из федерального бюджета поступило почти 22 млрд рублей или 62% к годовому плану. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В структуре поступлений целевые средства составили почти 11,5 млрд рублей, нецелевые – 10,4 млрд рублей, - уточнили в министерстве финансов Кировской области.

Большая часть целевых средств направлена на социальную сферу: здравоохранение (2,9 млрд рублей), образование (948 млн рублей), дорожное хозяйство (307 млн рублей), социальная политика (5,8 млрд рублей) и другие сферы.

Нецелевые средства предусмотрены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, социальные выплаты и иные расходы.