Кировчанин на полгода сядет в тюрьму за неуплату алиментов

По решению суда отбывать свое наказание нерадивый отец будет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове вынесли приговор 39-летнему мужчине, который умышленно не платил алименты на содержание двх своих несовершеннолетних детей. Ему дали полгода лишения свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа установили, что осужденный с августа 2020 по март 2021 года не платил алименты двум сыновьям 15 и 17 лет. Выяснилось, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по той же самой статье.

Нерадивый отец был взят под стражу прямо в зале суда. Отбывать свое наказание он будет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.