На трассе в Пижанском районе неизвестный водитель насмерть сбил женщину-пешехода

Возможной причиной трагедии могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 13 сентября, в Пижанском районе под колесами легкового автомобиля погибла 48-летняя женщина. Трагедия произошла в 23 часа 5 минут на 179 км трассы Киров-Советск-Яранск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, неизвестный водитель не заметил женщину-пешехода и на большой скоростью наехал на нее. После чего скрылся с места ДТП. В результате аварии пострадавшая получила смертельные травмы. Поиски автомобилиста продолжаются. Ему грозит длительный тюремный срок.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы