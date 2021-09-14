В Кирове «Рено» врезалась в опору ЛЭП и стену подземного пешеходного перехода: водитель погиб

Пассажир «Рено» получил травмы в результате аварии, но выжил. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «Рено Логан» вылетел с дороги, врезавшись в опору ЛЭП и стену подземного пешеходного перехода. ДТП оказалось смертельным, сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 14 сентября в 00.30 у дома №130 по улице Московской. По предварительным данным, легковушка наехала на бордюр, после чего въехала в столб и подземный пешеходный переход. 21-летний водитель, таксист, погиб. Точные причины сейчас неизвестны - уснул он за рулем, отвлекся или ему стало плохо. 18-летний молодой человек, пассажир «Рено», получил травмы в результате аварии, но выжил. Ведомство не уточняет, потребовалась ли ему госпитализация.

Сейчас ведомство проводит проверку по факту смертельной аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.