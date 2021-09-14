В Слободском вынесли приговор главному бухгалтеру школы искусств за «левую» зарплату

Приговор суда уже вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Слободском прошел суд над бывшим главным бухгалтером школы искусств, которая незаконно начисляла себе «левую» зарплату. Женщина должна заплатить штраф. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что с ноября 2020 по март 2021 года осужденная перечисляла себе заработанную плату за оказание якобы платных образовательных услуг. Она составляла соответствующие документы несмотря на то, что не является преподавателем и никогда не занималась педагогической деятельностью.

Свою вину женщина признала и раскаялась в содеянном. Обвиняемая пояснила, что на преступление пошла из-за тяжелого материального положения. Причиненный материальный ущерб, нанесенный учреждению, она уже возместила полностью. Приговор суда вступил в законную силу.