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Происшествия14 сентября 2021 11:12

В Кирове «Форд» врезался в стену дома после столкновения с другой машиной

Водитель в результате аварии не пострадал - только пассажир другого автомобиля
Маргарита Акагиева
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Авария произошла у дома №41 по улице Щорса. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла у дома №41 по улице Щорса. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «Форд» столкнулся с легковушкой и врезался в стену дома. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 13 сентября в 20.10 на улице Щорса. На перекрестке у дома №41 «Рено Логан» столкнулся с автомобилем «Форд Транзит». Машину отбросило от удара, легковушка врезалась в пешеходное ограждение, а после - в стену дома. В результате ДТП пострадал лишь 21-летний пассажир «Рено». Госпитализировать его не пришлось. 29-летний водитель «Форда», по данным ведомства, травм не получил.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП. В них пострадали пять человек и один погиб.