В Кировской области ожидаются заморозки

В среднем за неделю температура воздуха снова ожидается ниже нормы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кировской области подошел к концу период летней погоды. После нескольких дней тепла климат вернулся в настоящий промозглый сентябрь. К концу рабочей недели в регионе ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Такой прогноз дают в группе «Любительская Метеорология в Кирове».

- В среднем за неделю температура воздуха снова ожидается ниже нормы – на юге области на 2 градуса, по северу местами на 3 градуса, - уточнили в группе «Любительская Метеорология в Кирове».

Кроме того, в начале следующей недели вероятность заморозков по ночам сохранится, а также возможен мокрый снег.