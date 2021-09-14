За сутки в Кировской области коронавирус выявили еще у 110 человек

В отделении реанимации кировские врачи спасают 138 жителей области Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 14 сентября выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 235 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2473 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 503.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4909 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 1738 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 374 жителя области.