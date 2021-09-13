В Кировской области разыскивают пропавшую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Ольга пропала три дня назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают молодую женщину, пропавшую без вести три дня назад. Ольгу Зоткину в последний раз видели 10 сентября в деревне Подгорцы Юрьянского района. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Известно, что она нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Ольге Сергеевне 32 года, рост 167 см, нормального телосложения, у нее темно-русые волосы. На момент исчезновения женщина была одета в темно-синюю куртку, сиреневые брюки и белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ольги, просят сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.