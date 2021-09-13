Кировская область получила новые школьные автобусы

Всего за три года в регион были поставлены 85 единиц техники. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область за счет федерального бюджета поставили 68 новых школьных автобусов, которые в скором времени отправятся в районы региона. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

- Сегодня мы получили почти 70 машин, и такого в нашем регионе еще не было, - подчеркнул глава региона Игорь Васильев.

В ближайшее время технику планируют передать на баланс Единой транспортной службы, которая занимается перевозкой детей.

Отметим, что всего за три года в регион были поставлены 85 единиц техники. На данный момент на балансе «ЕТС» 219 автобусов.