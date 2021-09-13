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Общество13 сентября 2021 15:01

В Кировской области суд вынес приговор по делу о незаконной рубке леса на 15 млн рублей

Жителя Немского района приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы
Андрей Сергеев
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На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 31-летнего инженера по лесопользованию, который в период с июля 2019 по март 2020 года незаконно вырубил лес на общую сумму более 15,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Суд признал мужчину виновным и назначил наказание по совокупности содеянного в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 3 года, - сообщили в надзорном ведомстве.

Добавим, что сам инженер вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.