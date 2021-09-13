В Нагорском районе уже пятый день ведутся поиски пенсионера

О местонахождении пенсионера ничего не известно с прошлого четверга. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь отыскать 62-летнего жителя поселка Кобра Нагорского района. Степан Присакарь пропал 9 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Активисты подготовили приметный портрет потерявшегося мужчины. Рост Степана Григорьевича 170 см. У него худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза. В последний раз его видели в черной куртке, штанах, зеленых высоких сапогах и темной вязаной шапке.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800)-700-54-52 или 112.