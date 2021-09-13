В Юрье организаторам игорного клуба грозит по 2 года лишения свободы

Во время обыска из помещения игрового клуба изъяли компьютеры, деньги, документы и другое спецоборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Юрье завершилось расследование уголовного дела в отношении семи местных жителей, незаконно организовавших игорный клуб. Всем участникам группировки грозит реальный тюремный срок. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства доказали, что с июня 2019 года по май 2020 года двое мужчин и пять женщин проводили азартные игры в нежилом помещении в пгт Юрья. Один из представителей сильного пола был координатором. Он контролировал поступления денежных средств, а также распоряжался полученной выручкой. Остальные шесть его соратников обслуживали клиентов.

Во время задержания, правоохранители изъяли 6 компьютеров со специальным программным обеспечением, а также деньги, документы и другое оборудование. Все вещественные доказательства отправили на экспертизу.

На сегодняшний день материалы по всем фигурантам дела переданы в суд для вынесения окончательного приговора. Им грозит до двух лет лишения свободы.