Жители Кировской области тратят на ЖКУ более 10% дохода

Эксперты оценили среднемесячные расходы кировчан на квартиру в 4 тысячи рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области расходы среднестатистической семьи на ЖКУ составляли в 2020 году примерно 4 тыс рублей, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

- Доля потребительских расходов среднестатистической семьи региона, потраченная на оплату ЖКХ, составила 10,6%, - отмечают аналитика агентства. - Всего же свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 42 субъектов РФ.

В итоге Кировской области заняла 52 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ. Лидером стала Ингушетия, где доля расходов на ЖКУ у среднестатистической семьи составила 4,4%. В конце списка оказались республика Коми и (13,2%) и Ярославская область (13,5%).