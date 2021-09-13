Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2021 13:16

Житель Кильмези получил условный срок за спаивание 16-летней дочери

Изначально мужчине грозила колония
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приговор суда пока не вступил в законную силу

Приговор суда пока не вступил в законную силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кильмези вынесли приговор 41-летнему мужчине, который умышленно спаивал свою 16-летнюю дочь. Он получил условный срок и 1 год испытательного периода. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа обвинили осужденного в том, что тот в июле и октябре 2020 года, а также в марте текущего, регулярно вовлекал в употребление спиртных напитков несовершеннолетнюю дочь.

Изначально прокурор просил для нерадивого отца наказание в виде 9 месяцев лишения свободы. Однако учитывая смягчающие обстоятельства, судья заменил реальный срок на условный. Приговор пока не вступил в законную силу.