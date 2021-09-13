На трассе «Вятка» сбили пенсионерку

Авария произошла 12 сентября на 15 км автодороги «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области на трассе «Вятка» под колесами японского внедорожника пострадала пенсионерка. Информацию о ДТП сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 12 сентября, на 15 км автодороги «Вятка» произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 54-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия женщина получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

С 10 по 12 сентября на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы, в том числе три несовершеннолетних