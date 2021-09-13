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Происшествия13 сентября 2021 12:05

В Оричевском районе пьяный бесправный водитель «Нивы» покалечил трех пассажиров

Одним из пострадавших оказался 16-летний подросток
Алексей РомановАлексей Романов
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Водитель отечественного внедорожника не справился с управлением и врезался в столб. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель отечественного внедорожника не справился с управлением и врезался в столб. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 11 сентября, в Оричевском районе произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. Авария случилась в 6 часов утра на 6 часов дороги Быстряги-Брагичи. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 31-летний бесправный водитель автомобиля «ВАЗ-21213», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате чего три пассажира «Нивы», среди которых был 16-летний подросток, получили травмы. В каком состоянии находятся пострадавшие не сообщается.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 18 получили травмы, в том числе три несовершеннолетних.