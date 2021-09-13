В Кирове рабочему зажало ноги в транспортере удаления щепы

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дело продолжается. Фото: Виктор Карпов

В Кирове на одном из предприятий по переработке древесины пострадал рабочий, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью работнику, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Инцидент, послуживший поводом для возбуждения уголовного дела, произошел утром 31 августа на производственной территории одного из предприятий по переработке древесины. В этот день на производстве ремонтировали транспортер удаления щепы. Оператор линии запустил оборудование, так как не знал о проведении работ.

- В результате сотруднику бригады, осуществляющему ремонтные работы транспортера удаления щепы, зажало ноги конвейером, - сообщили в СК РФ по Кировской области. - Мужчина получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дело продолжается.