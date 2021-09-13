За минувшие выходные в Кировской области задержали 34 нетрезвых водителя

Нетрезвым водителям грозит штраф и лишение прав сроком до 2 лет Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За прошедшую пятницу и выходные дни на территории Кировской области задержали 34 нетрезвых водителя. Еще 40 человек сели за руль без прав. Всего за это время сотрудникам ГИБДД удалось пресечь 771 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции просят кировчан не проходить мимо и сообщать о нетрезвых водителях. Это поможет предотвратить множество ДТП и спасет не одну человеческую жизнь.