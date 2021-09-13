В Даровском мужчина пострадал на пожаре: его госпитализировали

Мужчину срочно госпитализировали в ЦРБ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области на пожаре пострадал мужчина. Он выжил, но его пришлось госпитализировать, сообщает областное ГУ МЧС.

Инцидент произошел 11 сентября в 18.23 в поселке Даровской: огонь вспыхнул в одном из домов по улице Пролетарской. По сообщению ведомства, в квартире обгорели постельные принадлежности. Вызванная «скорая помощь» госпитализировала хозяина помещения, 63-летнего мужчину, с ожогами груди и живота (10% тела). Его увезли в ЦРБ. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Как уточняет ГУ МЧС по Кировской области, всего за минувшие выходные на территории региона произошло пять пожаров. В них пострадал один человек.

Кировчан просят проявлять бдительность и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.