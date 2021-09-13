НПО «КировИнструмент» задолжала работникам более 3 млн рублей

Более 3 миллионов рублей задолжала фирма. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове сотрудникам ООО «НПО «КировИнструмент» выплатили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Перед 138 работниками предприятия образовалась задолженность по выплате заработной платы за июль 2021 года в размере более 3 млн рублей, - уточнили в прокуратуре.

По данному факту прокурор Первомайского района внес представление руководителю предприятия. На данный момент заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме.

СПРАВКА «КП»

ООО «Научно-производственное объединение «КировИнструмент» производит и реализует высокоточные средства измерения и контроля для всех отраслей промышленности, оборонного и ракетно-космического комплекса, железнодорожного строительства, для нефте-газодобывающей промышленности. В настоящее время компания находится в процессе банкротства.