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Здоровье13 сентября 2021 9:25

В Кировской области 135 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

За последние сутки COVID-19 подтвердился еще у 114 человек
Алина Сашина
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Компьютерную томографию легких сделали 182 жителям области.

Компьютерную томографию легких сделали 182 жителям области.

В Кировской области, по данным регионального оперштаба, 13 сентября выявлено 114 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выздоровел 61 человек.

На лечении в инфекционных отделениях находятся 2527 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 135 пациентам, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 501.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4648 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2427 исследований на COVID-19. Компьютерную томографию легких прошли 182 жителя области.