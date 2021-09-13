Погода в Кирове с 13 по 17 сентября: дожди и низкое давление

Предстоящая рабочая неделя будет дождливой и прохладной - отчасти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчанам предстоит дождливая рабочая неделька! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 13 по 17 сентября.

В понедельник, 13 сентября, ожидается до +13 градусов. С 10 утра и до 18 часов вечера обещается слабый дождь. Порывы ветра могут составлять до 8 м/с. Атмосферное давление к вечеру упадет до 739 мм ртутного столба.

Во вторник, 14 сентября, распогодится до +15 градусов. С раннего утра и до 15 часов вновь будет идти слабый дождь. Денек предстоит ветреный: порывы могут дойти до 16 м/с! Атмосферное давление обещает быть очень низким: до 734 мм ртутного столба.

В среду, 15 сентября, температура воздуха резко упадет до +8 градусов. Дождь, пусть и слабый, будет лить с рассвета и до самой ночи. Порывы ветра - до 9 м/с. Атмосферное давление все еще низкое - до 739 мм ртутного столба.

В четверг, 16 сентября, теплее не станет - все те же +8 максимум. Синоптики прогнозируют слабый дождь с 9 до 15 часов. Порывы ветра достигнут 11 м/с. Атмосферное давление придет в норму.

В пятницу, 17 сентября, температура воздуха вновь достигнет отметки в +8 градусов. Дождь ожидается лишь ближе к вечеру. Порывы ветра - до 7 м/с. Атмосферное давление - в норме.