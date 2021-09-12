В Кировской области легковушка задавила упавшего мотоциклиста

Водитель мотоцикла упал на дорогу перед легковушкой. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе легковушка задавила мотоциклиста, упавшего на дорогу. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Смертельная авария произошла в деревне Трушково 12 сентября в 14.10 у дома №19 по улице Проезжей. По предварительным данным, 29-летний мотоциклист упал на дорогу, и на него наехал ВАЗ-2114. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, молодой человек скончался. О состоянии водителя легковушки не сообщается. Обстоятельства аварии также не уточняются.

Как сообщает областная ГИБДД, сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.