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Происшествия12 сентября 2021 17:09

В Кировской области легковушка задавила упавшего мотоциклиста

По факту ДТП проводится проверка
Ангелина Табрисова
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Водитель мотоцикла упал на дорогу перед легковушкой. Фото: vk.com/gibdd43

Водитель мотоцикла упал на дорогу перед легковушкой. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе легковушка задавила мотоциклиста, упавшего на дорогу. Информацию сообщили в областной ГИБДД.

Смертельная авария произошла в деревне Трушково 12 сентября в 14.10 у дома №19 по улице Проезжей. По предварительным данным, 29-летний мотоциклист упал на дорогу, и на него наехал ВАЗ-2114. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью, молодой человек скончался. О состоянии водителя легковушки не сообщается. Обстоятельства аварии также не уточняются.

Как сообщает областная ГИБДД, сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.