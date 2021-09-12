В Кирове во дворе дома на Московской оборудовали уличный шахматный клуб и сделали систему водоотведения

Двор благоустраивают в рамках проекта поддержки местных инициатив. Фото: admkirov.ru

В Кирове заканчивается благоустройство двора дома №183 на Московской. Об этом сообщили в горадминистрации.

Работы проходят в рамках проекта поддержки местных инициатив. Так, во дворе привели в порядок тротуары и выкорчевали пни, чтобы расширить автостоянку. На самой парковке работы еще продолжаются: сейчас там уложен асфальтогранулят. Во дворе также сделали пешеходные дорожки к соседним домам и школе №47, где учатся живущие в доме дети. Для скучающих местных жителей оборудовали небольшой уличный шахматный клуб.

Что немаловажно, удалось решить проблему с затоплением двора, сделав систему водоотведения. Вскоре на дворовом проезде уложат асфальт. Работы по благоустройству планируют закончить в течение недели.

Всего в 2021 году в Кирове по проекту поддержки местных инициатив обустроят 11 дворовых территорий. На пяти из них работы уже приняли.