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Общество13 сентября 2021 9:08

Кировские предприниматели пытались отправить в другие регионы три тысячи кубометров зараженной древесины

Общая сумма штрафов составила почти 78 тысяч рублей
Маргарита Акагиева
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У всей вывозимой продукции отсутствовали необходимые документы.

У всей вывозимой продукции отсутствовали необходимые документы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Кировской области пытались вывезти более трех тысяч кубометров хвойной древесины с нарушением правил. Информацию рассказали в областном Россельхознадзоре.

За 2021 год на стационарных и мобильных постах ДПС выявили более 90 нарушений правил вывоза древесины за пределы региона. Так, у всех грузоотправителей не было необходимых документов - карантинных сертификатов, которые свидетельствуют об отсутствии заражения продукции опасными организмами. Стоит отметить, что дерево пытались отправить в другие регионы РФ.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных на предпринимателей штрафов составила почти 78 тысяч рублей.