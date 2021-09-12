В Кирове владельца собаки, укусившей ребенка, оштрафовали на 500 рублей

После инцидента с укусом ребенка владелец должен был изолировать собаку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове собаковода оштрафовали за покус ребенка. Точнее, за неисполнение обязанностей по содержанию животного после произошедшего. Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Инцидент случился в июле 2021 года: домашняя собака покусала ребенка. Оказалось, что пес принадлежит жителю массива Никулинка. По закону, после подобного владелец должен изолировать питомца в соответствии с актом осмотра животных, укусивших людей или других зверей, а также подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении бешенством. Хозяин обещал держать собаку взаперти с 6 по 20 июля. Однако 8 и 12 июля пса видели свободно гуляющим за пределами участка - без владельца, поводка и намордника. В подтверждение ведомству направили фотографии.

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