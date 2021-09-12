В Кирове задержали троих горожан с мешком железнодорожных зацепов

Воришки на пути в пункт приема металла попались росгвардейцам. Фото: vk.com/club150428796

В Кирове предприимчивые приятели украли 20 железнодорожных зацепов. На пути им встретились сотрудники Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на днях, около семи часов вечера, в районе улицы Подгорной. Патрулю правоохранителей на глаза попались трое человек, целеустремленно тащивших куда-то большой тяжелый мешок. Поведение мужчин показалось росгвардейцам подозрительным. И не зря. В мешке оказались 20 противоугонных зацепов, которые кировчане украли с железнодорожных путей. Любители легкой наживы тащили свою добычу в пункт приема металла, но добраться до него не успели.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Приятелей-воров передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.