В Кировской области от COVID-19 умер 501 пациент с начала распространения инфекции

В инфекционных стационарах лечатся 2489 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 12 сентября подтверждено 117 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписаны с выздоровлением 102 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2489 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 142 пациентам, 23 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 501.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4568 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3522 исследования на COVID-19.