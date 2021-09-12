В Кирове 13 сентября пройдут плановые отключения электричества

Срок отсутствия электричества в домах варьируется от двух до девяти часов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове рабочая неделя традиционно начнется с отключений электричества. 13 сентября сотни горожан лишатся его с самого утра. График появился на сайте АО «Горэлектросеть».

Отключения пройдут в разных районах города. Причины могут быть разными: плановые или эксплуатационные работы, капитальный ремонт оборудования или подключение нового потребителя. Срок отсутствия электричества в домах варьируется от двух до девяти часов. К примеру, самые везучие - жильцы двух домов по улице Ленина: у них ресурса не будет всего пару часов, с 9 до 11. Дольше всех ждать придется жителям Малой Субботихи - с 8 до 17 часов.

Посмотреть подробный график отключения электричества в Кирове 13 сентября 2021 года можно здесь.