В Кирове росгвардейцы задержали мужчину, который обворовывал торговый центр

Росгвардейцы задержали подозреваемого с поличным. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Кировские росгвардейцы задержали 46-летнего мужчину, который пытался тайно вынести товар из торгового центра. Стражи порядка поймали его с поличным. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Как стало известно позже, сигнал поступил из магазина, расположенного в ТЦ на улице Московской. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и поймали подозреваемого, похитившего товар стоимостью 400 рублей. Записи камер видеонаблюдения показали, что мужчина неоднократно совершал кражи в этом торговом центре.

После чего подозреваемого передали оперативной группе МВД, которая доставила его в участок. Кировчанину грозит реальный тюремный срок.