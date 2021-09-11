В Оричевском районе водитель «Лады Гранты» совершил смертельное ДТП

По сильным повреждениям автомобиля можно судить о том, что шансов остаться в живых у водителя не было. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 11 сентября, в Оричевском районе произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась в 10 часов 40 минут на 32 км трассы Киров-Стрижи-Оричи. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» не смог правильно оценить ситуацию во время обгона, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Опель Вектра». В результате аварии владелец «Лады» погиб, а хозяин иномарки получил травмы различной степени тяжести. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все причины произошедшего.