За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 115 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 15 жителей области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 11 сентября подтверждено 115 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 222 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 2391 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 141 пациенту, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 499.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4591 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3482 исследования на COVID-19.