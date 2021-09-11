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Общество11 сентября 2021 15:34

В Кирове в домах многодетных семей установят пожарные извещатели

Деньги на это выделили из городского бюджета
Алексей РомановАлексей Романов
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Противопожарные устройства установят в домах с печным отоплением. Фото: admkirov.ru

Противопожарные устройства установят в домах с печным отоплением. Фото: admkirov.ru

В Кирове в домах с печным отоплением малообеспеченных и многодетных семей бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Средства на эти цели выделили из муниципального бюджета. Об этом сообщили в горадминистрации.

Оставить заявку на установку кировчане могут во всех терруправлениях областного центра. С собой необходимо взять документы, подтверждающие особый статус семьи.

На сегодняшний день обратились уже 156 человек. Установка противопожарных элементов уже началась. Устройства помогут вовремя определить начинающееся возгорание и предотвратить трагедию.