В Кирове в домах многодетных семей установят пожарные извещатели

Противопожарные устройства установят в домах с печным отоплением. Фото: admkirov.ru

В Кирове в домах с печным отоплением малообеспеченных и многодетных семей бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Средства на эти цели выделили из муниципального бюджета. Об этом сообщили в горадминистрации.

Оставить заявку на установку кировчане могут во всех терруправлениях областного центра. С собой необходимо взять документы, подтверждающие особый статус семьи.

На сегодняшний день обратились уже 156 человек. Установка противопожарных элементов уже началась. Устройства помогут вовремя определить начинающееся возгорание и предотвратить трагедию.