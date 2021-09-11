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Общество11 сентября 2021 14:10

В Кирове от нового асфальта на Промышленном переулке может скоро не остаться и следа

Всему виной немытые колеса грузовиков
Алексей РомановАлексей Романов
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Грузовики оставляют после себя глиняные разводы, которые со временем разрушают асфальт. Фото: onf.ru

Грузовики оставляют после себя глиняные разводы, которые со временем разрушают асфальт. Фото: onf.ru

В Кирове новая дорога на Промышленном переулке может вновь стать непригодной для автомобильного движения. Горожане обеспокоены тем, что данный участок постоянно находится в грязи. Об этом сообщили активисты общероссийского народного фронта.

Представители общественной организации выехали на место и лично убедились в своих опасениях. На дороге постоянно образуются глиняные разводы, которые оставляют после себя большегрузы. Они выезжают с площадки, расположенной между ТЭЦ-4 и торговым центром на Луганской, 53/2, на которой добывают песок.

Согласно установленным гордумой правилам, вынос мусора за пределы любого объекта является нарушением. Перед выездом на улицы областного центра колеса автомобилей должны быть тщательно промыты. В связи с этим активисты ОНФ направили в администрацию Кирова обращение с просьбой разобраться в проблеме.