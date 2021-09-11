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Происшествия11 сентября 2021 11:12

Заключенная из Котельнича продлила свой срок, ударив сотрудника колонии

Приговори суда по не вступил в законную силу
Алексей РомановАлексей Романов
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После совершенного преступления осужденная выйдет на свободу не раньше чем через три года

После совершенного преступления осужденная выйдет на свободу не раньше чем через три года

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Котельниче состоялся суд над 37-летней заключенной ИК № 33, которая ударила сотрудника исправительного учреждения. Женщину признали виновной и продлили тюремное заключение. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства выяснили, что в июне текущего года осужденная, находясь в комнате хранения личных вещей, отказала инспектору в их описи. Потерпевшая в приказном порядке стала заставлять заключенную. После чего та разозлилась и ударила надзирателя по голове.

На осужденную завели уголовное дело. К уже существующему сроку ей добавили наказание в виде двух лет лишения свободы. Теперь женщина выйдет на свободу только через три года. Приговор суда пока не вступил в законную силу.