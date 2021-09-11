Погода в Кировской области на 11 и 12 сентября: солнечно, но прохладно

Погода в наступившие выходные предоставит кировчанам отличную возможность для прогулок на свежем воздухе Фото: Олег ЗОЛОТО

В предстоящие выходные погода хотя бы немного, напомнит кировчанам о недавно прошедшем лете. Выглянет солнышко и станет немного теплее. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз с помощью сервиса rp.5.

В субботу, 11 сентября, столбик термометра поднимется до +13 градусов. Днем ожидается ясная погода без осадков. К вечеру небо может затянуться тучами, но дождей не предвещается. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-4 м/c. Атмосферное давление близкое к норме - 749 мм ртутного столба.

В воскресенье, 12 сентября, особых отличий ждать не стоит. Воздух в течение дня прогреется до +14 градусов. Прогнозируется ясная погода. Дождей не предвидится. Однако по- настоящему чувствовать себя комфортно не получится из-за ветра, который будет поддувать с севера со скоростью до 6 м/c.Атмосферное давление немного опустится и составит 747 мм ртутного столба.