Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 сентября 2021 17:39

В Кирове полиция ищет подозреваемого в поджоге автомобиля

Молодого человека запечатлели камеры видеонаблюдения
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Если вы знаете этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/mvd43

Если вы знаете этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/mvd43

В Кирове полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает областное УМВД.

ЧП произошло 21 августа 2021 года около 21 часа у дома №16а по улице Северное Кольцо. Камеры внешнего видеонаблюдения запечатлели молодого человека, проходившего мимо в тот момент. Полиция полагает, что он мог быть причастен к поджогу машины.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Кировчанин был одет в красную кепку, светлую футболку, короткие синие шорты и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно об этом молодом человеке, сообщите об этом в полицию по номерам: 40-60-01, 40-60-66 или 02 (102).