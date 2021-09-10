В Кирове полиция ищет подозреваемого в поджоге автомобиля

Если вы знаете этого человека, сообщите об этом в полицию. Фото: vk.com/mvd43

В Кирове полиция разыскивает молодого человека, подозреваемого в поджоге автомобиля. Об этом сообщает областное УМВД.

ЧП произошло 21 августа 2021 года около 21 часа у дома №16а по улице Северное Кольцо. Камеры внешнего видеонаблюдения запечатлели молодого человека, проходившего мимо в тот момент. Полиция полагает, что он мог быть причастен к поджогу машины.

Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Кировчанин был одет в красную кепку, светлую футболку, короткие синие шорты и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно об этом молодом человеке, сообщите об этом в полицию по номерам: 40-60-01, 40-60-66 или 02 (102).