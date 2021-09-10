Кировчан продолжают прививать от гриппа и COVID-19

Привиться от коронавируса и гриппа кировчане могут в одном и том же месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове и области продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. Региональный оперштаб напоминает список мобильных прививочных пунктов, где жители областного центра могут иммунизироваться от обоих вирусных заболеваний.

- ТЦ «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53 к.1): 11 и 12 сентября - с 10 до 14 часов;

- Театральная площадь: будни - с 09 до 17 часов, выходные - с 08 до 15 часов;

- Площадь Маршала Конева: будни - с 11 до 17 часов, суббота - с 10 до 14 часов;

- ТЦ «Грин Хаус» (ул. Ленина, 205): понедельник-пятница - с 10 до 18 часов;

- ТЦ «Jam Молл» (ул. Горького, 5а): будни и суббота - с 15 до 19 часов;

- Площадь у Филармонии: понедельник-пятница - с 10 до 16.

Кроме того, для горожан работают круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса:

- плановый приемный покой Кировской горбольницы №5 (ул. Семашко, 1);

- приемный покой Регионального эндокринологического центра (ул. Свободы, 59);

- приемный покой стационара Кировской горбольницы №9 (ул. Дерендяева, 97).