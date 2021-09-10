В Кирове бывший менеджер по снабжению АТП стал фигурантом уголовного дела

Бывшего сотрудника АТП обвиняют в получении взятки в значительном и особо крупном размере. Фото: 43.мвд.рф

В Кирове бывший сотрудник АО «АТП» стал фигурантом уголовного дела. Ему приписывают несколько эпизодов получения взяток, сообщает областной Следком.

Как уточняет ведомство, обвиняемый - бывший менеджер по снабжению. В 2018-2020 годах он получил 228 тысяч рублей от одной из местных компаний, которая продавала материалы и принадлежности для автобусов. За эти средства сотрудник АТП должен был заключить договор поставки автозапчастей для своего предприятия и обеспечить своевременную оплату товара. Позже он провернул эту схему еще раз, получив от другого предпринимателя 100 тысяч рублей.

Махинации бывшего работника автотранспортного предприятия выявили сотрудники УЭБиПК УМВД. По их материалам возбудили уголовное дело за получение взяток в значительном и крупном размере. Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.