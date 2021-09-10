В Кирове «Рено Дастер» сбил семилетнего ребенка, переходившего дорогу

Мальчик шел на разрешающий сигнал светофора. Фото: скрин с видео vk.com/gibdd43

В Кирове иномарка сбила семилетнего мальчика, переходившего дорогу. Об аварии сообщили в региональной ГИБДД.

ДТП произошло 10 сентября в 07.50. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора на улице Ульяновской, около дома №30. В этот момент его сбил «Рено Дастер» с 39-летним мужчиной за рулем. Известно, что водитель поворачивал налево и то ли отвлекся, то ли не заметил мальчика. Точная причина аварии сейчас не называется.

Ребенок получил травмы. В ведомстве не уточнили, понадобилась ли ему госпитализация. По факту ДТП сейчас проводится проверка.