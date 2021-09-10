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Происшествия10 сентября 2021 12:59

В Кировской области разыскивают родственников неизвестного мужчины

Сейчас он находится в одной из чепецких больниц
Ангелина Табрисова
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Если вы знаете этого человека или его родственников, сообщите об этом волонтерам. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Если вы знаете этого человека или его родственников, сообщите об этом волонтерам. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают родственников неизвестного мужчины. Он находится в медицинском учреждении Кирово-Чепецка с 4 сентября 2021 года. Информации о его имени, фамилии и возрасте нет.

Приметы мужчины сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». На вид ему около 60-65 лет, рост 165 см, нормального телосложения, седые с залысиной волосы и серые глаза. Мужчина одет в коричневые куртку и рубашку такого же цвета в полоску, серые брюки и черные кожаные ботинки. С собой при нем оказалась связка ключей.

Волонтеры просят помочь разыскать родственников попавшего в больницу пациента. Если вам известна какая-то информация о нем или его родных и близких, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.