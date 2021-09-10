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Общество10 сентября 2021 11:35

В выходные дни сразу в трех района Кирова пройдут сплошные проверки водителей

Автомобилистов будут проверять на состояние опьянения
Алексей РомановАлексей Романов
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Нетрезвым водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет

Нетрезвым водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до 2 лет

Фото: Олег УКЛАДОВ

В предстоящие выходные сразу в трех районах Кирова пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей запланированы в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейским помогут активисты организации «Ночной Патруль» и народные дружинники. Они будут останавливать автолюбителей не только на улицах города, но также и на въездах и выездах в областной центр. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.

Для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, а также предупредить коррупцию как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.