В Кирове светофор на перекрестке улиц Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда заменили на светодиодный

Этот перекресток оставался последним проблемным объектом. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают устанавливать новые светофоры взамен вышедших из строя. 9 сентября работы провели на перекрестке улиц Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда. Об этом сообщили в горадминистрации.

Проблемы с работой этого светофора начались еще в августе (как и с половиной других в городе). Как выяснилось, ремонтировать его нецелесообразно - проще установить новые. Подрядчик должен был исправить ситуацию до 20 августа, однако сроки постоянно сдвигались, и теперь с компанией ведут претензионную работу.

К вечеру 9 сентября рабочие заменили кабельную систему и повесили новый светодиодный светофор вместо старого лампового. Пересечение улиц Романа Ердякова и Сельскохозяйственного проезда стало последним проблемным участком, где долго не работали светофоры. Сейчас проблемы устраняют в плановом режиме. Так, одна из заявок пришла с перекрестка улиц Пролетарской и Милицейской. Светофор починят в течение суток.